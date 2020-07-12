Голова Херсонської ОДА просить власників нічних клубів не перекривати міст

Голова Херсонської ОДА запросив на зустріч власників нічних клубів, щоб попередити їх акцію протесту проти карантинних обмежень роботи розважальних закладів після 23:00. Він також повідомив, що звернувся до уряду з пропозицією переглянути зазначені обмеження.

Про це голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив у Facebook.

«Щойно мені повідомили, що сьогодні близько 17:00 власники нічних клубів області планують перекривати Антонівський міст протестуючи проти обмежень роботи розважальних закладів після 23:00… Пропоную власникам нічних клубів не робити заторів перекриттям мосту, а створити ініціативну групу та приходити на зустріч зі мною сьогодні о 17:30 в приміщенні обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОДА, в Херсонській області завдяки злагодженій та професійній роботі медиків та штабу ситуація з розповсюдженням коронавірусу є кращою ніж у більшості інших регіонів України. У регіоні діє адаптивний карантин і Херсонщина стала останньою областю, яка ввела обмеження на роботу розважальних закладів (нічних клубів) після 23:00. Введення цих обмежень обумовлено відповідною Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 №588, дія якої поширюється на усі регіони і є обов‘язковою до виконання.

За словами Гусєва, він розуміє, що для багатьох підприємців та їх родин можливість заробітку на діяльності нічних клубів влітку на Херсонщині є критично важливою. «Саме тому я вже звернувся до Уряду з пропозицією переглянути зазначені обмеження і дозволити з урахуванням епідемічної ситуації ухвалювати відповідні рішення щодо діяльності розважальних закладів на засіданнях регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - написав голова ОДА.

Наразі в області зафіксовано 204 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. 186 пацієнтів одужали, троє померли.