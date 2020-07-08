Уряд дозволить нічним клубам та деяким закладам культури працювати до 23.00

Уряд дозволить нічним клубам та деяким закладам культури працювати до 23.00

Укрінформ
Кабінет міністрів дозволить нічним клубам та деяким закладам культури працювати до 23.00.

Таке рішення схвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23 години, натомість культурні заходи – є певні зміни, які дозволять їм працювати до 23 години. І це, власне, зміна нюансу цієї постави, але за чітких обмежень та правил, яких вони дотримуватимуться», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Раніше у Тelegram-каналі Ткаченко висловив думку, що нічні клуби, які порушують карантин, є злочинцями, що сприяють поширенню коронавірусу. За його словами, поки сумлінні люди розсаджують глядачів у шаховому порядку в театрах, кінотеатрах та концертних залах, хтось влаштовує бенкети під час чуми.

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