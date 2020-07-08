Уряд дозволить нічним клубам та деяким закладам культури працювати до 23.00

Кабінет міністрів дозволить нічним клубам та деяким закладам культури працювати до 23.00.

Таке рішення схвалене на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23 години, натомість культурні заходи – є певні зміни, які дозволять їм працювати до 23 години. І це, власне, зміна нюансу цієї постави, але за чітких обмежень та правил, яких вони дотримуватимуться», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Раніше у Тelegram-каналі Ткаченко висловив думку, що нічні клуби, які порушують карантин, є злочинцями, що сприяють поширенню коронавірусу. За його словами, поки сумлінні люди розсаджують глядачів у шаховому порядку в театрах, кінотеатрах та концертних залах, хтось влаштовує бенкети під час чуми.