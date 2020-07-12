На Херсонщині не виявили нових хворих на COVID-19

11 липня у Херсонській області не виявили жодного нового хворого на коронавірус, попри підтвердження захворювання в офіціанта на базі відпочинку.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"За останню добу проведено всього 224 ПЛР-дослідження, з яких 96 ПЛР-досліджень проведено у с. Стрілковому Генічеського району. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА також зазначив, що дослідження зразків співробітників бази відпочинку продовжуються, а результати стануть відомими вже найближчим часом.

Наразі в області на коронавірус хворіють 15 осіб, 186 – вилікувались, 3 особи померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них за добу – 800.

Фото: АА