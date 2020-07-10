Арабатська стрілка: на базі відпочинку виявили COVID-19, на самоізоляції - 165 осіб

На одній із баз відпочинку у Генічеському районі в с. Стрілковому на Херсонщині зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

"На одній із баз відпочинку у Генічеському районі в с. Стрілковому зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19. Це чоловік 26 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його виявлено за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах області. Такі заходи реалізуються на виконання протоколу засідання обласної комісії ТЕБ та НС №39 від 30 червня 2020.

Наразі хворого госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні, симптомів наявності коронавірусу не виявлено, його стан задовільний.

На момент виявлення інфікованого на базі відпочинку перебувало 165 осіб, всі вони знаходяться на самоізоляції у закладі під постійним медико-санітарним наглядом.

Зараз працюють медпрацівники та здійснюється забір біоматеріалу для проведення ПЛР-дослідження.

Зазначається, що ситуація оперативно відпрацьовується, щоб не допустити розповсюдження вірусу. Відповідні профільні служби були готові до такого розвитку подій.

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Як запевняють в ОДА, обласна влада докладає зусиль, щоб Херсонщина залишалась безпечною.

Станом на 10 липня на Херсонщині зафіксовано 204 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 186 людей побороли недуг, 15 інфіковані на COVID-19. Троє людей – померли.

Як повідомляв Укрінформ, на морських курортах Херсонщини обстежують методом ПЛР на COVID-19 персонал пансіонатів та баз відпочинку.

Фото: CTK Photo/Укрінформ