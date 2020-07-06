На курортах Херсонщини перевірять на COVID-19 персонал закладів відпочинку

На морських курортах Херсонщини обстежать на коронавірусну інфекцію методом ПЛР персонал пансіонатів та баз відпочинку.

Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook.

"За ініціативою департаменту здоров’я Херсонської ОДА, регіональною комісією ТЕБ та НС ухвалено рішення обстежувати методом ПЛР обслуговуючий персонал пансіонатів та баз відпочинку, розташованих на морських курортах Херсонщини", - написав Короленко.

За його словами, це дасть змогу контролювати розповсюдження вірусу COVID-19 в області, вчасно виявляти хворих, реагувати та створювати умови для безпечного відпочинку гостей і жителів області.

Як зазначив Короленко, робота в цьому напрямку розпочалася минулого тижня, вже проведено 40 тестувань методом ПЛР працівників баз відпочинку с. Залізний Порт. Результат негативний – вірусу COVID-19 не виявлено.

Наразі в області 196 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 182 людини побороли недугу, 11 – інфіковані на COVID-19. Троє людей померли.