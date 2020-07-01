На Херсонщині стартував туристично-контентний проєкт

На Херсонщині стартував туристично-контентний проєкт "TripMustGoOn"

Укрінформ
На Херсонщині почали реалізовувати туристично-контентний проєкт "TripMustGoOn", в межах якого створять інформаційний портал, чатботи, буклети-путівники, проведуть експедиції, фотовиставку й конкурс.

Про це під час пресконференції у Херсоні розповів голова правління ГО "Центр живої історії "Олешшя", президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розкажемо про проєкт, який дуже довго "визрівав" у наших головах, я дуже радий, що ми знайшли партнера – Агентство з міжнародного розвитку (USAID)… Хочеться створити якнайбільше якісного контенту актуального, його завжди не вистачає… У межах проєкту створять інформаційний ресурс, на якому буде розміщено спочатку 60 статей (про місця на Херсонщині, які треба відвідати – ред.), далі їхня кількість збільшуватиметься. Буде створено два чатботи – для  Telegram та Facebook, – що відповідатимуть на запитання: що подивитися на локації, як туди дістатися, що там найцікавіше, як обрати найкраще місце для фото", – зазначив Білецький.

За його словами, туристично-контентний проєкт "TripMustGoOn" підтримало також управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

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Реалізація проєкту спрямована на популяризування Херсонщини як недослідженого туристичного напрямку. Крім створення контенту, що має зацікавити туриста з інших регіонів країни, проєкт має на меті показати і жителям Херсонщини, як багато чудових туристичних локацій є в області.

Уже розпочалися поїздки-експедиції до туристичних локацій в області для того, щоб створити новий контент для згаданого інформаційного порталу "TripMustGoOn" (tripmustgoon.com) – статті про "Must Visit" місця Херсонщини та промоційнs відеоролики та буклети-путівники.

За словами Білецького, під час експедицій їхні учасники відвідають локації не лише популярні, але й ті, що лишаються "за кадром", куди дістатися наразі не просто, наприклад, острів Бірючий.

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Як зазначили на пресконференції, поширюватимуться буклети-путівники на національних та міжнародних туристичних виставках, в туристичних інформаційних центрах, готелях, через інших учасників ринку туристичних послуг. Буклети дадуть відповідь на найактуальніші питання, наприклад: "Що подивитись у Херсоні – 5 найкращих місць" або "Ідеї для відпустки в Херсоні протягом року".

Ще одним заходом в межах проєкту буде офлайн-фотовиставка на мобільних стендах, яку представлять херсонцям. Для неї виберуть близько 80 найкращих фотографій, зібраних під час поїздок до туристичних місць.

Також у межах проєкту проведуть конкурс на найкращу ідею щодо створення локального сувеніра, який міститиме чотири номінації (друковані матеріали, магніти та брелоки, одяг, посуд та декор).

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