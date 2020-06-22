Херсонщина відкрила для туристів два маяки

Туристи на Херсонщині відтепер можуть відвідати Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки.

Про це повідомляє управління туризму та курортів Херсонської ОДА.

«Маяки Херсонщини — це не тільки стратегічні об’єкти навігації, але й цікаві інженерні споруди, видатні пам’ятки історії, що привертають увагу естетикою конструкцій і численними легендами, пов’язаними з їхнім походженням. Навігаційні пам’ятки надихають місцевих художників і манять до себе туристів з усіх куточків України та світу. Відтепер ці історичні об`єкти (Генічеський та Станіслав-Аджигольський маяки – ред.) відкриті для відвідування», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вхід туристів на територію маякових комплексів дозволяється за попереднім записом за таким графіком:

— Маяк Генічеський — четвер, субота: 10:00-14:00.

Дітям віком до 5 років вхід на територію комплексу заборонено.

Контакти уповноваженої особи для запису та координації відвідування макових комплексів:

доглядач маяка Володимир Вікторович Жарков (066) 522 03 55 та доглядач вогнів Олена Анатоліївна Жаркова (066) 809 18 85.

— Маяк Станіслав-Аджигольський (Задній): четвер, субота — 11:00-13:00.

Дітям віком до 12 років вхід на територію комплексу заборонено.

Контакти уповноваженої особи для запису та координації відвідування макових комплексів:

доглядач маяка Володимир Іванович Бурдига (096) 341 25 20 та доглядач маяка Ігор Васильович Гончаров (067) 665 38 04.

«З метою збереження життя і здоров’я відвідувачів та працівників, які задіяні в обслуговуванні маяків, державна установа «Держгідрографія» оновила Правила відвідування території маякових комплексів, затверджені наказом ДУ «Держгідрографія» від 12.06.2020 № 140. З правилами поведінки туристів на об’єктах більш детально можна ознайомитись тут», – зазначили в управлінні.

Генічеський маяк розташований на березі Утлюкського лиману. Його спорудили 1877 року на замовлення морського міністерства французькі фахівці. Генічеський маяк зовсім не схожий на типові маякові комплекси. Це – двоповерхова будівля з маяковою вежею, висота якої становить 245,4 метра над рівнем моря.

Далекий (Задній) Станіслав-Аджигольський маяк – це найвищий маяк на Херсонщині. Він розташований біля села Рибальче, у південно-східній стороні Дніпровського лиману. Ажурні металеві вежі гіперболоїдної конструкції Станіслав-Аджигольського маяка зведені на штучних островах у 1908-1911 роках. Висота Далекого (Заднього) маяка становить 76 метрів.

Фото: visitkherson.gov.ua