На Херсонщині розширилася мережа шляхів активного туризму

На Херсонщині до Реєстру шляхів активного туризму додали 6 нових маршрутів й розширили один зі створених раніше.

Про це повідомляє пресслужба ХОДА.

«Відбулося засідання комісії з питань створення мережі шляхів активного туризму та території Херсонської області під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Андрія Богдановича. Метою зустрічі стала презентація та внесення на розгляд комісії проєктів туристичних шляхів на відповідних територіях та їхнє обговорення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на розгляд комісії представили маршрути активного туризму «Дніпровська Гілея» (доповнення маршруту додатковою гілкою), «До дивовижних Аджигольських Маяків», «Лабіринти Херсонських плавнів» Національного природного парку «Нижньодніпровський», «Кам’янська Січ – спадок нащадкам» сектору «Кам’янська Січ» Національного заповідника «Хортиця», «Станіславські скелі» Станіславської сільської ради, екологічної стежки «Дивосвіт природи Буркут» природоохоронного науково-досвідного відділення «Буркути» Національного природного парку «Олешківські піски», оглядової екскурсії «Перлина на Півдні України», екскурсійного маршруту №1 «Кам’яні вишиванки» Нової Каховки» Новокаховської міської ради. З технічних причин не вдалося презентувати маршрут активного туризму «Херсонськими плавнями до Таврійських вражень» історико-культурного комплексу «Зелені хутори Таврії», тож презентаційні матеріали надішлють членам комісії з метою подальшого вивчення.

У результаті засідання члени комісії одноголосно ухвалили рішення внести представлені маршрути до Реєстру шляхів активного туризму з присвоєнням відповідних номерів. Наступний крок – робота щодо підготовки тендерної документації для виготовлення знаків.

«У межах розвитку туристичної інфраструктури триває робота зі створення мережі шляхів активного туризму. Ознакований маршрут є запорукою легкого та незабутнього відпочинку для гостей Херсонщини», — резюмував Богданович.

Станом на 9 червня 2020 року до Реєстру шляхів активного туризму на Херсонщині було включено сім місцевих маршрутів: «Дніпровська Гілея», «До заповідного Бобрового озера», екологічна стежка «Дивосвіт Олешківських пісків», екологічна стежка «Олешківською пустелею», «Маяки Джарилгача», «Джарилгацький вікенд», «Із заходу на схід».

Як нагадали у пресслужбі, наразі на Херсонщині триває робота зі сприяння процесу ознакування всіх можливих туристичних маршрутів області, згідно з національним стандартом ДСТУ 7450:2013 «Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування».