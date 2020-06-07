На Херсонщині презентували новий оздоровчо-пізнавальний тур для мандрівників "Таврійське екооздоровлення".

Проєкт представив у межах інформаційного туру для журналістів "Екооздоровлення на Херсонщині" керівник проєкту "Зелені хутори Таврії" Олександр Долинко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зрозуміли, і нас підтримує облдержадміністрація, що треба продавати не окремі об’єкти, а продавати тури… Ми створили кластер... підписали меморандум. Поки не створили юрособу, але рухаємося у тому напрямку, об’єдналися всі для того, щоб можна було запропонувати цей тур туристу. Розрахований він в середньому, на вікенд, на те, щоб люди у п’ятницю стартонули у Львові, Києві, Запоріжжі чи Івано-Франківську й повернулися додому в понеділок зранку. Це три ночівлі у нас і три дні, які ми наповнюємо різними локаціями", – розповів Долинко.

За його словами, тур розрахований і на іноземних туристів, до проєкту долучилися вихідці з Херсонщини, що нині проживають за кордоном і працюють у галузі туризму.

Херсонщина запропонувала туристам "Таврійське екооздоровлення" на вікенд / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Як зазначають у Херсонській ОДА, екомандрівка розпочинається у Херсоні. Програма оздоровчо-пізнавального туру, розрахованого на три дні, передбачає відвідування найцікавіших локацій зеленого туризму в Голопристанському районі. Туристи побувають, зокрема, у кавуновій столиці України – місті Гола Пристань. Під час туру гості зможуть зайнятися риболовлею, покататися на човнах. Вони ознайомляться з історико-розважальним комплексом "Зелені хутори Таврії" – це територія українських народних ремесел, розваг просто неба. За бажанням туристи можуть обрати додаткові послуги, розваги та варіанти для оздоровлення, в такий спосіб продовживши тривалість туру. Наприклад, гостям пропонують відвідати Чорноморський біосферний заповідник, Боброве озеро, острів Джарилгач, санаторій "Гопри".

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Підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією та представниками місцевої влади, громадських об’єднань та туристичного бізнесу в межах проєкту зі створення Голопристанського туристичного кластеру "Таврійське екооздоровлення" відбулося 10 серпня 2019 року під час ХVІ фестивалю "Український кавун – солодке диво".

Мета формування кластеру – забезпечувати сильну конкурентоспроможну Херсонщину на регіональному та міжнародному рівнях. Згідно з домовленістю учасників, співпраця в кластері відбувається в два етапи. Перший – розроблення та втілення в життя маршруту "Таврійське екооздоровлення" для міст прямого сполучення (Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Маріуполь, Вінниця, Львів, Полтава) та країн: Данії, Туреччини, Ізраїлю. Другий етап – створення туристичної асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині офіційно відкрили літній туристичний сезон.