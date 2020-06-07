Херсонщина запропонувала туристам "Таврійське екооздоровлення" на вікенд
Проєкт представив у межах інформаційного туру для журналістів "Екооздоровлення на Херсонщині" керівник проєкту "Зелені хутори Таврії" Олександр Долинко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми зрозуміли, і нас підтримує облдержадміністрація, що треба продавати не окремі об’єкти, а продавати тури… Ми створили кластер... підписали меморандум. Поки не створили юрособу, але рухаємося у тому напрямку, об’єдналися всі для того, щоб можна було запропонувати цей тур туристу. Розрахований він в середньому, на вікенд, на те, щоб люди у п’ятницю стартонули у Львові, Києві, Запоріжжі чи Івано-Франківську й повернулися додому в понеділок зранку. Це три ночівлі у нас і три дні, які ми наповнюємо різними локаціями", – розповів Долинко.
За його словами, тур розрахований і на іноземних туристів, до проєкту долучилися вихідці з Херсонщини, що нині проживають за кордоном і працюють у галузі туризму.Херсонщина запропонувала туристам "Таврійське екооздоровлення" на вікенд / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ
Як зазначають у Херсонській ОДА, екомандрівка розпочинається у Херсоні. Програма оздоровчо-пізнавального туру, розрахованого на три дні, передбачає відвідування найцікавіших локацій зеленого туризму в Голопристанському районі. Туристи побувають, зокрема, у кавуновій столиці України – місті Гола Пристань. Під час туру гості зможуть зайнятися риболовлею, покататися на човнах. Вони ознайомляться з історико-розважальним комплексом "Зелені хутори Таврії" – це територія українських народних ремесел, розваг просто неба. За бажанням туристи можуть обрати додаткові послуги, розваги та варіанти для оздоровлення, в такий спосіб продовживши тривалість туру. Наприклад, гостям пропонують відвідати Чорноморський біосферний заповідник, Боброве озеро, острів Джарилгач, санаторій "Гопри".
Підписання Меморандуму про співпрацю та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією та представниками місцевої влади, громадських об’єднань та туристичного бізнесу в межах проєкту зі створення Голопристанського туристичного кластеру "Таврійське екооздоровлення" відбулося 10 серпня 2019 року під час ХVІ фестивалю "Український кавун – солодке диво".
Мета формування кластеру – забезпечувати сильну конкурентоспроможну Херсонщину на регіональному та міжнародному рівнях. Згідно з домовленістю учасників, співпраця в кластері відбувається в два етапи. Перший – розроблення та втілення в життя маршруту "Таврійське екооздоровлення" для міст прямого сполучення (Київ, Харків, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Маріуполь, Вінниця, Львів, Полтава) та країн: Данії, Туреччини, Ізраїлю. Другий етап – створення туристичної асоціації.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині офіційно відкрили літній туристичний сезон.