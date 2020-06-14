Нова Каховка приваблюватиме туристів вишитими будинками

У Новій Каховці, що на Херсонщині, представили два маршрути активного туризму – "Перлина на Півдні України" та "Кам’яні вишиванки" Нової Каховки", які увійшли до державного Реєстру шляхів активного туризму.

Про це повідомляє "Нова Каховка.City" з посиланням на начальника відділу культури і туризму Новокаховської міської ради Наталію Зарудну.

"На засіданні обласної комісії з питань створення мережі шляхів активного туризму на території Херсонської області відділ культури і туризму Новокаховської міської ради успішно презентував два шляхи активного туризму "Перлина на Півдні України" та "Кам’яні вишиванки" Нової Каховки", – йдеться в повідомленні.

Так, протяжність маршруту, присвяченого орнаментальним панно на будинках Нової Каховки, становить 2 км, тривалість – 1 година.

"Вишиті південні будинки під палаючим сонцем Херсонщини привернуть вашу увагу своєю незвичністю. Ажурна краса, перевірена часом, у виконанні художника-монументаліста Григорія Довженка, занурить вас у незвичність українського генетичного коду. Поєднання Сходу та Заходу у рослинних та тваринних мотивах, геометрія на камені", – сказано в презентації кам’яних "вишиванок".

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Натомість оглядова екскурсія "Нова Каховка – перлина Півдня України" триватиме 3 години й має протяжність 30 км. Вона передбачає відвідування Корсунського жіночого монастиря, виноробного господарства Дім марочних коньяків "Таврія", водно-спортивних баз, літературно-меморіального музею А. П. Бахути, пам’ятників та музейних установ міста, Центральної площі, Палацу культури, ротонд-альтанок, Парку культури і відпочинку, Літнього театру, Містечка атракціонів, мінізоопарку "Казкова діброва", стадіону "Енергія", Каховської ГЕС, музею історії селища Козацького, степових водоспадів, Солов’їного гаю, виноробного господарства Князя Трубецького.

За результатами засідання комісії маршрути, розроблені відділом культури і туризму Новокаховської міськради, внесено до державного Реєстру шляхів активного туризму. У майбутньому планується їхнє ознакування для кращого орієнтування туристів, за підтримки обласного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині до Реєстру шляхів активного туризму додали 7 нових маршрутів й розширили один зі створених раніше.