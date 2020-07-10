У Києві вже 5990 випадків коронавірусу, за добу - 118

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще у 118 людей. Серед них - 4 медиків", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, 61 жінка віком від 19-ти до 93-х рокiв та 4 дівчинки – від одного року до шести; 48 чоловік віком від 18-ти до 84-х років та 5 хлопчиків - від 6 до 14-ти років.

Він зазначив, що одужала в Києві за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 жителі Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 24. У Святошинському – 17. Та в Дарницькому районі – 16 випадків", - повідомив він.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.