На Київщині за добу коронавірус виявили у 45 осіб, з них - четверо дітей

У Київській області підтверджено 2940 випадків захворювання на коронавірус. За добу зафіксовано 45 нових.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 10 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2940 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 245 дітей та у 517 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтверджено у 4-х дітей віком від 11 до 17 років та у 41 дорослого. З них 7 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 38 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 588 осіб (продовжують лікування 89 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2352 особи.

Загалом одужало 1720 осіб, у тому числі 148 дітей віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 70 осіб, у тому числі 4 дитини.

Всього за період епідемії у Київській області померло 55 хворих. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.