COVID-19 викликає збої в роботі імунітету у перехворілих — вчені
Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань в дослідженні на сайті medRxiv.
Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли COVID-19. Вони виявили у них зниження рівня лімфоцитів — клітин крові, які відповідають за імунітет.
Лімфоцити не відновлювалися навіть після 11-го тижня після одужання. На думку авторів статті, це говорить про сильний вплив вірусу SARS-CoV-2 на клітини крові та потенційні порушеннях імунітету.
У липні професор Гарвардського університету Тобіас Курт повідомляв, що коронавірусна інфекція викликає у перехворілих нею наслідки, які не проходять упродовж довгого часу.
Курт зазначив, що ускладнення, в тому числі симптоми COVID-19, які не проходять, спостерігаються і у молодих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі здоров'ям.
"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними, або вони зникнуть з часом", — пояснив учений.