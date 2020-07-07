Вчені не виявили у іспанців колективного імунітету до коронавірусу

Лише у 5 відсотків іспанців виробилися антитіла до коронавірусу, що спростовує теорію колективного імунітету до коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного іспанськими вченими, повідомляє ВВС.

«Дослідження, проведене за участю понад 60 тисяч осіб, показує, що тільки у 5% населення Іспанії виробилися антитіла (до коронавірусу - ред.)», - йдеться в повідомленні.

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Отримані дані спростовують теорію про те, що в боротьбі з COVID-19 можна використовувати принцип колективного імунітету, дозволивши вірусу безконтрольно поширитися.

Дослідники також не впевнені, що людина, у якої виробилися антитіла, не зможе заразитися знову, оскільки, швидше за все, імунітет до коронавірусу є короткочасним.

За даними Worldometer, у світі виявлено 11 764 563 випадки зараження коронавірусом, в тому числі 541 242 летальних, одужали 6 758 611 осіб.

Фото: AA