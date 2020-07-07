Вчені не виявили у іспанців колективного імунітету до коронавірусу
Про це свідчать результати дослідження, проведеного іспанськими вченими, повідомляє ВВС.
«Дослідження, проведене за участю понад 60 тисяч осіб, показує, що тільки у 5% населення Іспанії виробилися антитіла (до коронавірусу - ред.)», - йдеться в повідомленні.
Отримані дані спростовують теорію про те, що в боротьбі з COVID-19 можна використовувати принцип колективного імунітету, дозволивши вірусу безконтрольно поширитися.
Дослідники також не впевнені, що людина, у якої виробилися антитіла, не зможе заразитися знову, оскільки, швидше за все, імунітет до коронавірусу є короткочасним.
За даними Worldometer, у світі виявлено 11 764 563 випадки зараження коронавірусом, в тому числі 541 242 летальних, одужали 6 758 611 осіб.
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