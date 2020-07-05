В Іспанії на повторний карантин закривають ще один район

В іспанській автономній області Галісія, що у провінції Луго, з 6 липня буде повторно запроваджено карантин через почастішання нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє El Periodico.

"Громадяни, які не мають дозволу на проживання у провінції (Луго), яку буде закрито на карантин на п'ять днів через спалах коронавірусу, мають залишити цю територію сьогодні до півночі або залишатися в регіоні протягом п’яти наступних днів", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у міністерстві охорони здоров'я, у Галісії, де трохи більше 70 тисяч мешканців, карантин охопить муніципалітети Альфос, Баррейрос, Бурела, Черво, Фос, Луренца та інші.

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Раніше в Іспанії закрили округ навколо міста Льєйда через спалах коронавірусу.

За даними Worldometer, в Іспанії станом на сьогодні зафіксовано 297 625 випадків коронавірусу, з яких 28 385 осіб померли.

Загалом у світі на цей час виявлено 11 473 044 випадки зараження коронавірусом, з них 535 090 летальних, одужало 6 489 422 особи.

фото: JORDI V. POU