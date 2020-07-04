Іспанія закрила на карантин 200-тисячний район

В Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

Про це заявили в каталонському уряді, повідомляє АР.

«У найближчому окрузі навколо міста Льєйда, населення якого становить 200 000 осіб, було оголошено закриття (на карантин - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Відбувається це тому, що число випадків коронавірусу в провінції вдвічі збільшилося за тиждень - із 167 до 325.

За даними Worldometer, в Іспанії станом на сьогодні зафіксовано 297 625 випадків коронавірусу, з яких 28 385 осіб померли.

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