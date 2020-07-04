У Польщі зафіксували 35 719 випадків COVID-19, за останню добу - 314

За минулу добу у Польщі виявлено 314 нових випадків інфікування коронавірусом, 4 особи померли. Загальна кількість інфікованих зросла до 35 719, а тих, хто вилікувався, до 23 127 осіб.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 35 719; 1512 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 23 127 осіб.

У лікарнях країни перебуває 1731 пацієнт з коронавірусом, 84 560 людей - на домашньому карантині, 13 280 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 25 тисяч.

Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.