У Польщі зафіксували 35 719 випадків COVID-19, за останню добу - 314
Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.
"Кількість інфікованих коронавірусом – 35 719; 1512 осіб померли", - йдеться у повідомленні.
Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 23 127 осіб.
У лікарнях країни перебуває 1731 пацієнт з коронавірусом, 84 560 людей - на домашньому карантині, 13 280 осіб під епідеміологічним наглядом.
На цей час у Польщі проведено 1,6 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 25 тисяч.
Як повідомлялося, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом.
З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.