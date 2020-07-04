Кількість смертей від COVID-19 у Росії перевищила 10 тисяч

Упродовж минулої доби у Російській Федерації виявили 6623 нових випадки зараження на COVID-19, загальна їх кількість зросла до 673 564. З початку епідемії від коронавірусу в країні померли 10 011 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

У російських регіонах найбільшу кількість нових випадків захворювання зареєстрували у Москві - 680; 275 - у Московській області, 273 - в Ханти-Мансійському АО, 271 - у Петербурзі, 268 - у Свердловській, 235 - в Іркутській, 225 - у Нижньогородській областях.

З початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 10 011 осіб, за минулу добу - 167 пацієнтів. Одужали 8954 людини, всього з початку епідемії - 446 127.

ЗМІ публікують розслідування про те, що Росія «вийшла на плато» щодо захворюваності на COVID-19 до початку голосування з внесення поправок до Конституції РФ і «обнулення» президентських термінів Путіна (25 червня - 1 липня) завдяки статистичним підтасовкам та іншим хитрощам.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 204 873 випадки зараження коронавірусом, включаючи 529 380 летальних, одужали 6 354 219 осіб.