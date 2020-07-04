У світі вже понад 11 мільйонів осіб, які заразилися COVID-19

Кількість заражених новим коронавірусом по всьому світу вранці 4 липня перевищила 11 мільйонів.

Про це свідчать дані Worldometer.

За останніми даними, COVID-19 виявили у 11 191 681 особи, з них 529 127 померли та 6 330 671 одужали.

Лідерами з розповсюдження інфекції та летальних наслідків є США (2 890 588 інфікованих, 132 101 померлий) і Бразилія (1 543 341 та 63 254 відповідно).

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, за добу - 876 нових випадків.

Фото: АА