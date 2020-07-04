У Флориді через коронавірус ввели комендантську годину

Різке збільшення кількості хворих коронавірусом у Флориді, США, через масове ігнорування правил соціального дистанціювання та елементарного захисту призвело до кардинальних рішень місцевої влади.

Мер Майамі-Дейд оголосив про введення комендантської години, а також інших обмежень, повідомляє "Голос Америки".

"Карлос Хіменес, мер самого густонаселеного округу Флориди, Майамі-Дейд, у зв'язку зі спалахом COVID-19 оголосив комендантську годину і попередив про закриття деяких компаній, що знов відкрилися, в червні", - йдеться в повідомленні

Комендантська година діятиме з 22:00 до 6 ранку, починаючи з вечора п'ятниці. При цьому поки неясно, чи буде заборонено жителям взагалі з'являтися на вулиці в нічний час, або ж це стосується тільки діяльності нічних закладів.

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Мер також закрив працюють в окрузі казино, кінотеатри та інші розважальні місця.

"Комендантська година потрібна для того, щоб люди не виходили на вулицю і не проводили час з друзями, що, як показало, сприяє швидкому поширенню вірусу", – пояснив Хіменес.

Крім того, повідомляється, що нові заходи покликані зменшити потенційне навантаження на місцеві лікарні, в яких не вистачає персоналу. Раніше мер округу Майамі-Дейд оголосив про закриття пляжів майбутніми вихідними, коли американці будуть святкувати День незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, Флорида є одним зі штатів, де кількість нових хворих COVID-19 різко зросла в останні дні. Зокрема, у четвер там було зафіксовано 10 109 випадків зараження.

Фото: АА