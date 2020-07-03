Понад 55 тисяч хворих на день: у США стрімко шириться коронавірус

Невтішна статистика щодо поширення коронавірусу в Сполучених Штатах долає нові рекорди за кількістю щоденних випадків зараження, подолавши за підсумками четверга позначку 55 тис. нових виявлених хворих.

Про це повідомляє у п'ятницю The Hill.

"Сполучені Штати в четвер встановили новий рекорд за кількістю щоденних випадків захворювання на COVID-19, коли було зареєстровано 55 220 хворих. Це перевищило попередній найбільший показник – 52 789 випадків, який був зареєстрований в середу", - зазначається в повідомленні.

Значний стрибок кількості захворювань пояснюється зростанням числа інфікованих у більшості американських штатів, які останніми днями також долають власні рекорди.

Так, найбільше нових випадків (понад 10 тис.) у четвер було зареєстровано у курортній Флориді. Сусідня Джорджія також продемонструвала зростання сумної статистики. Обидва штати одними з перших поновили економічну діяльність після карантину.

Тим часом, тенденція до різкого збільшення спостерігається в інших регіонах, особливо в південній частині Америки. Для того, щоб обмежити неконтрольоване поширення захворювань, місцева влада поновлює частину карантинних обмежень.

Зокрема, в Техасі губернатор Грег Ебботт у четвер знову запровадив обов'язкове носіння масок у громадських місцях – попри нестерпну спеку, яка охопила останніми днями південь США. Тим, хто відмовлятиметься, загрожує штраф у $250.

У ряді штатів повністю або частково закриваються ресторани, перукарні, пляжі та інші види бізнес-діяльності.

США залишаються на першому місці у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. Так, за останніми даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, загалом у країні зареєстровано 2,73 млн інфікованих. Із них 128,7 тис. людей померли, 781,9 тис. одужали.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 023 455 випадків зараження коронавірусом, зокрема 524 881 летальний, одужало 6 178 566 осіб.