Понад 10 тисяч хворих за день: у Флориді - рекорд з початку пандемії

У курортному американському штаті Флорида 2 липня зареєстрували рекордну з початку пандемії кількість нових хворих на COVID-19, яка перевищує 10 тис. випадків за день.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на офіційну статистику, оприлюднену за підсумками минулої доби місцевою владою.

"У Флориді зареєстровано 10 109 нових випадків COVID-19 за середу (1 липня - ред.), що є найбільшим стрибком у штаті за один день", - зазначили представники місцевої влади.

Зараз у Флориді – лише одному штаті на південному сході США – нараховується більше 169 тис. підтверджених хворих. Причому кількість летальних випадків станом на середу зросла до 3718. Флорида вважається одним із найбільш популярних місць курортного відпочинку в Сполучених Штатах, куди зараз, в умовах обмежень для авіасполучень, прагнуть потрапити американці.

Тим часом, подібна картина спостерігається в штатах Аризона, Каліфорнія, Північна Кароліна, Теннессі й Техас, також розташованих на півдні США.

Експерти пов'язують різке збільшення хворих з надто швидким відкриттям бізнесу.

З приходом нової хвилі захворювань на COVID-19 губернатори окремих штатів знову віддають розпорядження про закриття ресторанів, перукарень, іншого бізнесу, пляжів.