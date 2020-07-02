Понад 10 тисяч хворих за день: у Флориді - рекорд з початку пандемії
Про це повідомляє The Hill із посиланням на офіційну статистику, оприлюднену за підсумками минулої доби місцевою владою.
"У Флориді зареєстровано 10 109 нових випадків COVID-19 за середу (1 липня - ред.), що є найбільшим стрибком у штаті за один день", - зазначили представники місцевої влади.
Зараз у Флориді – лише одному штаті на південному сході США – нараховується більше 169 тис. підтверджених хворих. Причому кількість летальних випадків станом на середу зросла до 3718. Флорида вважається одним із найбільш популярних місць курортного відпочинку в Сполучених Штатах, куди зараз, в умовах обмежень для авіасполучень, прагнуть потрапити американці.
Тим часом, подібна картина спостерігається в штатах Аризона, Каліфорнія, Північна Кароліна, Теннессі й Техас, також розташованих на півдні США.
Експерти пов'язують різке збільшення хворих з надто швидким відкриттям бізнесу.
З приходом нової хвилі захворювань на COVID-19 губернатори окремих штатів знову віддають розпорядження про закриття ресторанів, перукарень, іншого бізнесу, пляжів.