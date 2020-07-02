У США зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії

Нова хвиля зараження жителів США коронавірусом, який викликає захворювання на COVID-19, виявилася більш масштабною, ніж попередня: лише за середу, 1 липня, в країні зафіксовано понад 50 тис. нових випадків, що стало абсолютним сумним рекордом.

Про це повідомляє CNN.

"Сполученим Штатам знадобилося трохи більш як два місяці, щоб зафіксувати 50-тисячного пацієнта, зараженого коронавірусом. Зараз стільки ж випадків зафіксовано за один день. За середу в країні зареєстровано 50 203 нових випадки зараження", - зазначається в повідомленні.

Це новий сумний рекорд для США, який перевищив найвищий до цього пік захворювань (45 255 випадків), зафіксований 26 червня.

При цьому найбільша кількість нових випадків фіксується в штатах Аризона, Каліфорнія, Північна Кароліна, Теннессі, Техас, розташованих у південній частині США. Медики пов'язують таку тенденцію з масовими скупченнями людей в курортних місцях, недотриманням правил соціального дистанціонування та відмовою носити маски.

У цьому зв'язку губернатори окремих штатів повторно запроваджують карантинні обмеження. Зокрема, в Каліфорнії знову закриваються ресторани, бари, перукарні та інші приміщення. За попередньою інформацією, обмеження триватимуть щонайменше три тижні.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, станом на четвер, 2 липня, у США зафіксовано 2 779 953 випадків захворювання на COVID-19. З них понад 120 тис. людей померли, 1 164 680 одужали.

У світі загалом виявлено понад 10,8 млн випадків корнавірусу.