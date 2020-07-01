В Африці - вже понад 400 тисяч випадків коронавірусу, 10 тисяч летальних
Укрінформ
Кількість випадків зараження коронавірусом на Африканському континенті зросла до 404 тисяч, загинуло вже понад 10 тисяч людей.
Про це повідомляє AP із посиланням на Агентство з охорони здоров’я Африканського Союзу.
«Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Африці перевищила 400 тисяч, а кількість загиблих становить понад 10 тисяч, у той час як медики попереджають, що пандемія набирає обертів на континенті з населення у 1,3 мільярда», - йдеться у повідомленні.
За даними Агентства, в Африці вже 404 тисячі випадків захворювання на COVID-19, а можливості для тестування доволі обмежені.
Зокрема, у Південній Африці найбільше підтверджених випадків COVID-19 - понад 151 тисячу.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 10 629 401 випадок зараження коронавірусом, включаючи 514 901 летальний, одужало 5 833 268 осіб.
Фото: EPA/UPG