Південна Африка поставила антирекорд у смертності від COVID-19
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на слова міністра охорони здоров’я ПАР Звелі Мхідзе.
Зазначається, що загальна кількість загиблих від недуги у країні досягла 2102 осіб, а кількість підтверджених випадків перевищила 106 тисяч.
“Станом на вівторок, понад 4 тисяч людей, інфікованих COVID-19, перебувають у лікарнях ПАР й проходять різні курси лікування”, - пише Xinhua.
Органи охорони здоров’я країни також змогли встановити рекорд у проведених тестах, за добу перевіривши на наявність вірусу майже 30 тисяч осіб.
“Країна успішно збільшила кількість лікарняних ліжок, готових прийняти хворих на COVID-19, до 27 тисяч, визначивши також 400 місць для проходження карантину, здатних розмістити трохи менш як 38 тисяч людей”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: до африканських країн з найскладнішою епідеміологічною ситуацією належать ПАР, Єгипет, Марокко, Джібуті, Нігерія та Алжир.
Загалом найсильніше від пандемії потерпає Північна Африка – в цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування, в тому числі летальних.
Фото: CTK