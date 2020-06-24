Південна Африка поставила антирекорд у смертності від COVID-19

Упродовж останніх 24 годин від COVID-19 у Південно-Африканській Республіці загинули 111 осіб, що є найвищим показником від початку пандемії.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на слова міністра охорони здоров’я ПАР Звелі Мхідзе.

Зазначається, що загальна кількість загиблих від недуги у країні досягла 2102 осіб, а кількість підтверджених випадків перевищила 106 тисяч.

“Станом на вівторок, понад 4 тисяч людей, інфікованих COVID-19, перебувають у лікарнях ПАР й проходять різні курси лікування”, - пише Xinhua.

Читайте також: В Африці коронавірусом інфіковані понад 225 тисяч осіб

Органи охорони здоров’я країни також змогли встановити рекорд у проведених тестах, за добу перевіривши на наявність вірусу майже 30 тисяч осіб.

“Країна успішно збільшила кількість лікарняних ліжок, готових прийняти хворих на COVID-19, до 27 тисяч, визначивши також 400 місць для проходження карантину, здатних розмістити трохи менш як 38 тисяч людей”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: до африканських країн з найскладнішою епідеміологічною ситуацією належать ПАР, Єгипет, Марокко, Джібуті, Нігерія та Алжир.

Загалом найсильніше від пандемії потерпає Північна Африка – в цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування, в тому числі летальних.

Фото: CTK