В Африці коронавірусом інфіковані понад 225 тисяч осіб

У країнах Африки зафіксовано понад 225 тисяч випадків COVID-19, кількість померлих перевищила 6 тисяч.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Африканський центр контролю і профілактики захворювань.

«У своєму останньому зведенні про епідеміологічну ситуацію на континенті Центр повідомив, що за добу кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла з 216 446 до 225 105 станом на ранок суботи, 13 червня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок коронавірусної інфекції на континенті померли 6040 хворих, одужали - 102 846 осіб, у яких раніше був діагностований COVID-19.

До африканських країн з найскладнішою епідеміологічною ситуацією належать ПАР, Єгипет, Марокко, Джібуті, Нігерія та Алжир.

Загалом найсильніше від пандемії потерпає Північна Африка – в цьому регіоні зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування, в тому числі летальних.

Фото: Africanews