В Іспанії порахували суму збитків для туризму від пандемії

Іспанія озвучила суму збитків, яких зазнала її туристична сфера через пандемію COVID-19 та карантин.

Про це повідомляє AP.

"Нова статистика в Іспанії показує, що спалах коронавірусу коштував ключовому туристичного сектору країни понад 15 мільярдів євро впродовж двох місяців", – йдеться у повідомленні.

У квітні та травні іноземних туристів у країні не було зовсім. У цей період минулого року 15 млн туристів у середньому витрачали понад 1000 євро кожен.

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Туризм – один із основних секторів економіки Іспанії. Влада сподівається врятувати частину літнього сезону, заохочуючи іноземних гостей приїжджати.

Як відомо, в Іспанії з 21 червня закінчилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Тоді ж Іспанія відкрила кордони з країнами-членами Європейського Союзу.