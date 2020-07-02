Британія скасовує вимогу щодо карантину для мандрівників із 75 країн
Про це повідомляє The Telegraph.
«Уряд Сполученого Королівства відмовився від ідеї організації повітряних мостів і замість цього змінить правила поїздок до деяких держав. Натомість із понеділка Велика Британія більше не вимагатиме перебування впродовж 14 днів на карантині від прибулих з 75 країн світу осіб», – йдеться в повідомленні.
Наразі МЗС рекомендує британським підданим утриматися від будь-яких закордонних поїздок за винятком життєво необхідних.
Список країн опублікують наприкінці тижня.
Всі 75 країн оцінили як місця з досить низьким ризиком інфікування для відпочивальників.
Греція, яка, як очікується, буде «зеленою» країною з низьким рівнем ризику відповідно до урядової системи позначень, призупинила польоти з Британії до 15 липня через більш високий рівень коронавірусу у цій країні.
А ось США, Росія і Бразилія увійдуть до числа країн «червоного» списку щодо яких збережеться заборона на несуттєві поїздки.
У свою чергу Швеція, яка очолює таблицю в ЄС із показником 60 випадків COVID-19 на 100 тис. населення, як очікується, класифікуватиметься як «червона». Португалія з показником 20 на 100 тис. також потрапить до числа «червоних» через спалах у Лісабоні.
Як повідомлялося, ЄС із 1 липня дозволив в’їзд на свою територію туристами із 15 «безпечних» країн. Україна до цього списку не входить.