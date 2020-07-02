Британія скасовує вимогу щодо карантину для мандрівників із 75 країн

У Великій Британії з 6 липня скасовують обов’язкову вимогу щодо 14-денного карантину для туристів із 75 країн світу.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Уряд Сполученого Королівства відмовився від ідеї організації повітряних мостів і замість цього змінить правила поїздок до деяких держав. Натомість із понеділка Велика Британія більше не вимагатиме перебування впродовж 14 днів на карантині від прибулих з 75 країн світу осіб», – йдеться в повідомленні.

Наразі МЗС рекомендує британським підданим утриматися від будь-яких закордонних поїздок за винятком життєво необхідних.

Список країн опублікують наприкінці тижня.

Всі 75 країн оцінили як місця з досить низьким ризиком інфікування для відпочивальників.

Греція, яка, як очікується, буде «зеленою» країною з низьким рівнем ризику відповідно до урядової системи позначень, призупинила польоти з Британії до 15 липня через більш високий рівень коронавірусу у цій країні.

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А ось США, Росія і Бразилія увійдуть до числа країн «червоного» списку щодо яких збережеться заборона на несуттєві поїздки.

У свою чергу Швеція, яка очолює таблицю в ЄС із показником 60 випадків COVID-19 на 100 тис. населення, як очікується, класифікуватиметься як «червона». Португалія з показником 20 на 100 тис. також потрапить до числа «червоних» через спалах у Лісабоні.

Як повідомлялося, ЄС із 1 липня дозволив в’їзд на свою територію туристами із 15 «безпечних» країн. Україна до цього списку не входить.