За тиждень ще 13 країн відкрили кордони для України

Для громадян України наразі свої кордони відкрили повністю або з певними умовами для в’їзду 39 країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Минулого тижня я оголошував список із 26 країн, відкритих чи відносно відкритих для подорожей українців. Станом на зараз таких країн уже 39”, - сказав він.

За словами глави МЗС, протягом тижня можливість в’їзду для українців надали ще 13 країн, серед яких Болгарія, Словенія, Ірландія, Мальдіви, ОАЕ, Антигуа й Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Пуерто-Ріко, Коморські острови, Пакистан, Сент-Люсія.

Водночас Кулеба наголосив, що не усі країни забезпечують вільний перетин кордону, для в’їзду до деяких країн визначені певні умови, тому закликав українців вивчати перед поїздкою правила перетину кордону тієї чи іншої країни.

Він нагадав, що відповідна інформація є на карті, розробленій й опублікованій МЗС України.

Як повідомлялося, кордони ЄС залишаються закритими для українців. Зокрема, Рада ЄС 16 липня оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.