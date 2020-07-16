ЄС знову не включив Україну в перелік країн, з якими відкриє кордони

Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської ради.

"На основі критеріїв та умов, що визначені у рекомендаціях, з 16 липня держави-члени можуть поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, та Китай (на основі підтвердження взаємності)", - йдеться у повідомленні.

Громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино й Ватикану в контексті цих рекомендацій вважатимуться резидентами ЄС.

Критеріями для визначення третіх країн, з якими рекомендовано відкривати кордони ЄС, залишаються епідеміологічна ситуація та чинні обмежувальні заходи, включаючи правила щодо дотримання фізичної дистанції, а також економічні та соціальні міркування. Всі ці фактори враховуються у комплексі.

Стосовно параметрів епідеміологічної ситуації, в таких третіх країнах кількість нових захворювань на COVID-19 протягом 14 днів на 100 000 населення має бути близькою або нижчою за середній показник в країнах Євросоюзу (станом на 15 червня 2020 року).

Також протягом 14 днів в таких країнах має спостерігатися зниження кількості захворювань на коронавірус у порівнянні з попереднім 14-денним періодом.

Ще одним важливим критерієм є загальна відповідь країни на COVID-19, включаючи такі аспекти, як система тестування, спостереження, відстежування контактів, обмежувальні заходи, лікування та повідомлення про рівень захворюваності, як і надійність такої інформації, а також, за необхідністю, загальний рейтинг країни в Міжнародному регуляторному реєстрі з питань здоров’я (IHR), інформація від делегацій ЄС у згаданих країнах щодо всіх зазначених вище факторів тощо.

Для громадян країн, відносно яких зберігаються транспортні обмеження, для певних категорій людей будуть робитися виключення. Вони стосуються громадян ЄС та членів їх родин, людей, які мають право довгострокового знаходження у ЄС та членів їх родин, а також осіб, які здійснюють подорож з важливою функцією або необхідністю, як це позначено у рекомендаціях,

Асоційовані Шенгенські держави – Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, - також є учасниками цих рекомендацій.

Рада ЄС має намір переглядати перелік рекомендованих країн кожні два тижні. При цьому ЄС наголошує, що цей перелік не є зобов’язуючим правовим інструментом, і головна відповідальність за виконання рекомендацій покладається на національні органи країн-членів. Вони можуть прозоро та скоординованим шляхом приймати власні рішення, відкривати або не відкривати кордони для громадян країн, що включені до рекомендованого переліку.

Як повідомлялося, 16 березня Єврокомісія ухвалила рекомендації про обмеження "несуттєвих" подорожей до ЄС (таких, що не пов’язані із гострою необхідністю або з професійною діяльністю) на один місяць. Це рішення продовжувалося ще на місяць 8 квітня та 8 травня 2020 року. 11 червня Єврокомісія ухвалила рекомендації продовжити обмеження на подорожі до 30 червня 2020 року та розпочати поступове зняття обмежень на "несуттєві" подорожі до ЄС з 1 липня 2020 року. 30 червня Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового зняття обмежень на подорожі для громадян третіх країн та ухвалила перший перелік країн, які були рекомендовані для відкриття зовнішніх кордонів ЄС.