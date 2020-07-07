Дива не станеться, ЄС не відкриє Україні одразу всі кордони - Стефанішина

Однією із тем переговорів, яку урядова делегація України провела сьогодні в Брюсселі з представниками Єврокомісії, була ситуація навколо пандемії коронавірусу та покращення обміну епідеміологічними даними, що сприятиме скорішому відкриттю кордонів.

Про це у вівторок у Брюсселі під час зустрічі з пресою за підсумками переговорів з представниками Єврокомісії заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні мова йшла про відкритість кордонів, про їх поетапне відкриття після виходу з коронакризи. Ми це питання порушували. І єврокомісар Кіріакідес, яка опікується охороною здоров’я, та інші колеги зазначали, що це суто технічний процес. Тому ми намагатимемося максимально оперативно надавати всю інформацію щодо ситуації з коронавірусом в Україні, і сподіваємося, що це сприятиме якнайшвидшому відкриттю кордонів, відповідно до рекомендацій ЄС», - зауважила український урядовець.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи можна очікувати на таке відкриття кордонів вже восени поточного року, віцепрем’єр висловила переконання що «дива не станеться».

«Я тут не буду оптимістичною. Не станеться дива, і ми не прокинемося одного чудового ранку з відкритими кордонами по всій території ЄС. Це процес поступовий. Це процес діалогу не лише тут, у Брюсселі, але також діалогу на двосторонньому рівні. В нас відбувається потужна дипломатична робота. Сьогодні ми досягли домовленості щодо більш оперативного обміну статистичними даними та інформацією», - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що в Україні рівень смертності від коронавірусу є найнижчим у Європі, і це дуже важливий показник. Україна також суттєво підвищила власні спроможності щодо тестування, і буде продовжувати інформування щодо цього європейської сторони. Це, на переконання віцепрем’єра, сприятиме поступовому відкриттю кордонів ЄС для громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня ЄС оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів ЄС з 1 липня 2020 року та визначив 15 третіх країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд до ЄС. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені, в першу чергу, епідеміологічні показники, за якими рівень захворюваності на коронавірус в таких третіх країнах має дорівнювати або бути нижчим за рівень захворюваності в країнах ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та, за можливості, розширюватиме цей перелік кожні два тижні.