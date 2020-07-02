Україна вітає Стратегію ЄС для Дунайського регіону – Стефанішина
Укрінформ
Український уряд вітає Стратегію ЄС для Дунайського регіону та прагне відігравати активну роль і робити свій внесок у її розвиток.
На цьому наголосила Ольга Стефанішина під час телефонної розмови з комісаром ЄС з питань згуртованості та реформ Елізою Феррейрою, повідомляється на сторінці Офісу віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.
"У фокусі досить амбітні цілі в рамках наявних фінансових інструментів транскордонного співробітництва та розширення участі України в регіональних проєктах ЄС", - підкреслила Ольга Стефанішина.
Як зазначається, урядовиці також обговорили намір України взяти участь у Європейському тижні регіонів та міст, який цього року відбудеться в Брюсселі 12 жовтня.
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції