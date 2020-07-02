Україна вітає Стратегію ЄС для Дунайського регіону – Стефанішина

Український уряд вітає Стратегію ЄС для Дунайського регіону та прагне відігравати активну роль і робити свій внесок у її розвиток.

На цьому наголосила Ольга Стефанішина під час телефонної розмови з комісаром ЄС з питань згуртованості та реформ Елізою Феррейрою, повідомляється на сторінці Офісу віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

"У фокусі досить амбітні цілі в рамках наявних фінансових інструментів транскордонного співробітництва та розширення участі України в регіональних проєктах ЄС", - підкреслила Ольга Стефанішина.

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Як зазначається, урядовиці також обговорили намір України взяти участь у Європейському тижні регіонів та міст, який цього року відбудеться в Брюсселі 12 жовтня.

Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції