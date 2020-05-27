Україна має намір головувати у Дунайській стратегії у 2022 році

Українська сторона виявила наміри щодо можливості свого головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону в 2022 році та підтвердила готовність до продовження подальшої співпраці в рамках реалізації Стратегії.

Про це йшлося під час онлайн засідання національних координаторів Стратегії, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«Головування України у Стратегії стане унікальною можливістю для нашої країни підвищити міжнародний авторитет та зміцнити позитивний міжнародний імідж, що сприятиме підтримці зовнішньополітичного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію», – зазначила заступник міністра розвитку громад та територій України Анна Коваленко.

У Мінрегіоні підкреслили, що головування в Стратегії є досить відповідальною місією для країни та передбачає реалізацію комплексу завдань з інформаційно-аналітичного забезпечення, організацію низки тематичних заходів та взяття відповідних зобов’язань урядом країни, у тому числі фінансових.

Участь в онлайн-зустрічі взяли національні координатори від 14 країн-учасниць: Німеччини, Австрії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Словенії, Румунії, Хорватії, Болгарії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови та України, які обговорили питання подальшого ефективного впровадження Стратегії.

Зокрема, учасники розглянули зміни до регламентних процедур у межах діяльності Стратегії та питання синхронізації основних пріоритетів Стратегії з програмними документами ЄС на подальші роки.

У Мінрегіоні зауважили, що Стратегією передбачено співпрацю в рамках 11 пріоритетних напрямів, серед яких поліпшення ситуації у транспортній сфері та розвиток єдиного транспортного комплексу; підтримка сталої енергетики; сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми та інші.

На зустрічі також був презентований новий План дій Стратегії ЄС для Дунайського регіону, спрямований на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону.

Як відомо, стратегія ЄС для Дунайського регіону була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. Стратегія спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону. У географічному плані Стратегія охоплює 14 країн: країни Євросоюзу - Німеччина (Баден-Вюртемберг, Баварія), Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Румунія, Хорватія та Болгарія та країни, які не є членами ЄС - Сербія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Молдова та Україна.