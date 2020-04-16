Євросоюз оновив Дунайську стратегію з огляду на кризу COVID-19

Європейський Союз оновив Стратегію для Дунайського регіону, учасниками якої є 14 країн, зокрема Україна, з метою об'єднання зусиль для протидії пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Зараз, більше ніж будь-коли, необхідно посилити коопераційний підхід, коли ми вирішуємо проблеми, що не визнають кордонів, такі як пандемія коронавірусу. Оновлений план дій Дунайської макрорегіональної стратегії, якому у 2020 році виповнюється 10 років, набув чинності у слушний час. Він дозволить залученим країнам краще співпрацювати у подоланні економічних наслідків цієї кризи», - зазначила єврокомісар з питань регіонального розвитку та реформ Еліза Феррейра.

Оновлений План дій ґрунтується на положеннях Дунайської стратегії ЄС, яка була затверджена у 2010 році. Цей документ передбачає більш ефективне використання фінансових інструментів для регіонального розвитку, а також для досягнення ключових цілей європейської політики у таких сферах, як Європейська Зелена угода, сталий регіональний розвиток, цифровий розвиток, міграція та демографічні зміни.

Згідно з повідомленням, План дій у рамках Дунайської стратегії передбачає, зокрема, нові заходи з підтримки малого та середнього бізнесу, а також туристичного сектору, які є особливо вразливими для впливу нинішньої кризи.

Під «макрорегіональною стратегією» розуміють інтегроване рамкове правове поле, що створюється за рішенням Європейської ради. Його учасники можуть отримувати допомогу від структурних та інвестиційних фондів Євросоюзу для вирішення питань розвитку та подолання проблем, спільних для усього географічного регіону.

Європейський Союз має чотири такі макрорегіональні стратегії: Стратегія ЄС для Чорноморського регіону (прийнята у 2009 році), Стратегія ЄС для Дунайського регіону (2010), Стратегія ЄС для Адріатичного та Іонічного регіону (2014), Стратегія ЄС для Альпійського регіону (2015).

Дунайська стратегія ЄС має чотири головні напрямки. Перший з них – «Взаємопоєднання у регіоні», що передбачає розвиток водних та інших транспортних шляхів, розвиток сталої енергетики та об'єднання людей, зокрема, завдяки розвитку туризму.

Другий напрямок - «Захист довкілля», охоплює питання якості водних ресурсів, оцінки природоохоронних ризиків, збереження біологічного розмаїття, природних ландшафтів, забезпечення безпеки ґрунтів та повітря.

Третій напрямок - «Розбудова добробуту», він включає в себе питання підвищення освітнього рівня та професійної підготовки населення, розвитку конкурентоспроможності регіонів.

Четвертий напрямок – «Посилення регіону» - передбачає співпрацю у вирішенні питань інституційної спроможності та безпеки залучених країн.

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Учасниками Дунайської стратегії ЄС є 14 країн. Серед них – 9 країн Євросоюзу (Німеччина, Австрія, Словаччина, Чеська Республіка, Угорщина, Словенія, Хорватія, Румунія, Болгарія), три Балканські країни, які є кандидатами або потенційними кандидатами на членство в ЄС (Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія), а також Україна і Молдова.