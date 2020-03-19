На Дунаї обмежили судноплавство у трьох країнах для протидії коронавірусу

На території Угорщини, Сербії та Австрії обмежили судноплавство Дунаєм у рамках заходів протидії поширенню нового коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України з посиланням на Дунайську комісію.

«Міністерство інфраструктури України отримало лист Дунайської комісії через Посольство України в Угорщині щодо обмежень судноплавства на Дунаї, пов’язаних із заходами, спрямованими на боротьбу із розповсюдженням коронавірусу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території Угорщини на водному шляху ріки Дунай та судноплавних притоках в портах та на причалах забороняється здійснювати причалювання, швартуватися та ставати на якірну стоянку з 24:00 14 березня 2020 року до подальших вказівок: пасажирським суднам з каютами; грузовим суднам, які не мають наміру здійснювати завантаження/розвантаження або перевантаження вантажу.

При цьому, вантажним суднам дозволяється здійснювати плавання в транзитному режимі та використовувати якірні стоянки на водному шляху Дунаю та його судноплавних притоках в портах та на причалах, тільки при дотриманні режиму роботи екіпажу суден, при цьому висадка на берег екіпажу теж заборонена.

Також повідомляється, що для можливості захисту від коронавірусу на території Республіки Сербія компетентними органами країни тимчасово заборонено в’їзд особам, які прибувають з країн або районів з високим ступенем розповсюдження захворювання CОVID-19, а також країн, в яких почалася епідемія, а саме: провінції Хубей, в КНР, місто Дегу і провінція Гьонгсангбук-до (Північний Гьонгсан) в Республіці Південна Корея, кантон Тессін в Швейцарській Конфедерації, Італійська Республіка і Ісламська Республіка Іран, або їх в’їзд і свобода будуть тимчасово обмежені.

Згідно з інформацією Мінінфраструктури, на території Республіки Сербії прикордонні переходи водного шляху р. Дунай (Апатин, Нови Сад, Белград, Голубац, Дони Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа) будуть тимчасово зачинені. На прикордонних переходах території Республіки Сербія водного шляху р. Дунай (Бездан, Велико Градиште і Прахово) капітаном порту та прикордонною службою буде виконуватись контроль членів екіпажу та пасажирів, які прибули з країн з високим ступенем розповсюдження коронавірусу.

Уточнюється, що ці засоби не застосовуються до учасників перевезень вантажів і до осіб, які отримали від Міністерства охорони здоров’я дозвіл на в’їзд до Республіки Сербія.

«На водному шляху р. Дунай (Австрія) від 2223,1 до 1872,7 річкового кілометру для пасажирських суден в усіх напрямках частково призупинено судноплавство з 16 березня 2020 року 00:00 год до 22 березня 2020 год 20:00 год» - йдеться у повідомленні.

Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, підписаною в м. Белград 18 серпня 1948 року.

Членами Дунайської Комісії є Австрійська Республіка, Республіка Болгарія, Угорська Республіка, Федеральна Республіка Німеччина, Республіка Молдова, Російська Федерація, Румунія, Республіка Сербія, Словацька Республіка, Україна і Республіка Хорватія.

Країнами-спостерігачами при Дунайській Комісії є Королівство Бельгія, Грецька Республіка, Республіка Кіпр, Королівство Нідерландів, Турецька Республіка, Французька Республіка, Республіка Чорногорія, Чеська Республіка.