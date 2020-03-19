У Маріупольському морпорту через коронавірус встановлять дезбар'єри

У Маріупольському морському торговельному порту (ММТП) у зв’язку з запобіганням розповсюдженню коронавірусної інфекції встановлять дезінфекційні бар'єри біля трапів транспортних суден, які прибули у порт.

Про це 18 березня пресслужба порту повідомила у Facebook.

«У Маріупольському порту підписано наказ про заходи щодо запобігання занесенню та поширенню на території ДП «ММТП» гострого респіраторного захворювання, викликаного коронавірусом 2019nCoV... Передбачена установка дезінфекційних бар'єрів біля трапів транспортних суден, які прибули у порт», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, якщо при перевірці судна буде підозра на викликане коронавірусом гостре респіраторне захворювання у членів екіпажу, підйом на судно працівникам порту заборонять. Представники ДП «ММТП», які відвідують судна з дозволу органів санітарного нагляду і при цьому контактують з членами екіпажу, повинні користуватися відповідними ЗІЗ - масками або респіраторами, рукавичками.

Як сьогодні повідомив на очній оперативній нараді в.о. директора порту Юрій Балан, найближчим часом усі портовики будуть забезпечені масками-«пелюстками» для використовування при проїзді у транспорті та відвідуванні багатолюдних місць.

У зв'язку з особливим режимом роботи міського транспорту також було вирішено питання про збільшення маршрутів портовських автобусів, що доставляють на підприємство працівників з Лівобережного району міста Маріуполь.

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Крім того, в порту підготовлені приміщення ізоляторів для розміщення до приїзду лікаря осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання.