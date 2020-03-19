Укртрансгаз під час карантину організував розвозку автобусами для співробітників

АТ "Укртрансгаз" перевело співробітників, які можуть виконувати свою роботу дистанційно, на роботу з дому. Для тих, хто має відвідувати роботу, організувало автобусну розвозку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Для співробітників, яким все ж таки потрібно дістатися роботи, забезпечена транспортна розвозка автобусами. Для співробітників головного офісу в Києві складений графік курсування від ключових транспортних вузлів. Після кожного рейсу проводиться обов’язкова дезінфекція салону", - йдеться у повідомленні.

Співробітники, які можуть виконувати свою роботу дистанційно, – працюють з дому, для них були налагоджені канали зв’язку для виконання службових обов’язків.

"Співробітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням клієнтів, виробництвом чи забезпеченням діяльності Укртрансгазу, – працюють на своїх робочих місцях. В офіс допускаються лише особи без ознак захворювання. Додатково кожному проводиться температурний скринінг. Якщо температура перевищує 36,9 градусів – така людина не допускається в офіс", - зазначили у компанії.

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Щоб захистити людей від захворювання, приміщення компанії миються засобами дезинфекції (дверні ручки, поручні, кнопки ліфтів, поверхні, підлога) та регулярно провітрюються. На вході в офіси компанії стоять дезинфекатори. Кожен співробітник чи відвідувач може знезаразити руки або мобільний телефон тощо.