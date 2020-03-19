Укртрансгаз під час карантину організував розвозку автобусами для співробітників

Укртрансгаз під час карантину організував розвозку автобусами для співробітників

Укрінформ
АТ "Укртрансгаз" перевело співробітників, які можуть виконувати свою роботу дистанційно, на роботу з дому. Для тих, хто має відвідувати роботу, організувало автобусну розвозку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Для співробітників, яким все ж таки потрібно дістатися роботи, забезпечена транспортна розвозка автобусами. Для співробітників головного офісу в Києві складений графік курсування від ключових транспортних вузлів. Після кожного рейсу проводиться обов’язкова дезінфекція салону", - йдеться у повідомленні.

Співробітники, які можуть виконувати свою роботу дистанційно, – працюють з дому, для них були налагоджені канали зв’язку для виконання службових обов’язків.

"Співробітники, робота яких пов’язана з обслуговуванням клієнтів, виробництвом чи забезпеченням діяльності Укртрансгазу, – працюють на своїх робочих місцях. В офіс допускаються лише особи без ознак захворювання. Додатково кожному проводиться температурний скринінг. Якщо температура перевищує 36,9 градусів – така людина не допускається в офіс", - зазначили у компанії.

Читайте також: Мінфін переводить частину працівників на дистанційну роботу

Щоб захистити людей від захворювання, приміщення компанії миються засобами дезинфекції (дверні ручки, поручні, кнопки ліфтів, поверхні, підлога) та регулярно провітрюються. На вході в офіси компанії стоять дезинфекатори. Кожен співробітник чи відвідувач може знезаразити руки або мобільний телефон тощо.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-