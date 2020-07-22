В Україні продовжили карантин до кінця літа

Кабінет міністрів продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 22 липня, але її ще мають доопрацювати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пропонується проєкт постанови Кабінету міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на територіях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Це нова постанова, пропонується застосування її з 1 серпня по 31 серпня, вона буде регламентувати встановлення карантину на території країни. В чому відмінність: в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19”, - сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, кожен рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних, та буде затверджуватися на рівні Національної комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Базовим рівнем моніторингу буде моніторинг на рівні області показників, які використовуються і зараз: завантаженість ліжок не більше 50%, середня кількість тестувань на COVID-19 не менше 24 на 100 тис. населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування не менше 11%, показник зростання випадків інфікування не більш ніж 10%.

При відсутності перевищень по цих показниках область та всі її райони перебувають в зеленій зоні, де діють наступні обмеження: масковий режим в громадських будівлях, проведення масових заходів із розрахунку не більше 1 особи на 5 кв. метрів, проведення заходів у театрах або кінотеатрах із розрахунку не більше 50% заповненості, в громадському транспорті перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях.

За словами Степанова, регіони, що постійно перебувають в зеленій зоні, не потребують окремого втручання та посилення протиепідемічних заходів на національному рівні.

Водночас якщо протягом п’яти днів будуть змінюватися зазначені показники, регіон переходити або в жовту зону, або в помаранчеву, або в червону.

Степанов також додав, що всі ці критерії розроблені з врахуванням як національного досвіду боротьби з COVID-19, так і практик інших країн.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172 людини.