Шмигаль: Скоро ми дійдемо до позначки у мільйон тестів на COVID-19

В Україні щодоби проводиться від 20 до 30 тис. тестів на коронавірус, незабаром загальний показник становитиме мільйон проведених тестів.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми робимо від 20 до 30, а сьогодні було більше 30 тис. тестів на добу, цей показник і надалі має бути не меншим. Скоро ми дійдемо до загальної позначки у мільйон тестів, які були проведені від початку епідемії, важливо цей темп не збавляти", - зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що у перші тижні епідемії в Україні проводили сотні тестів на добу, нині ж цей показник перевищує 30 тисяч.

Водночас глава уряду підкреслив, що маються на увазі ПЛР та ІФА-тести.

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу — 829.