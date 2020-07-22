Степанов: В Україні по-новому рахуватимуть показники захворюваності на COVID-19

Уряд планує змінити підходи до статистики захворюваності на коронавірус відповідно до європейських, тепер рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Сьогодні Кабінет міністрів розгляне постанову, в якій визначені нові норми проведення карантину. Зокрема, норми карантину, які встановлені в Україні, гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу”, - процитували слова Степанова в ОП.

Разом з тим на нараді також поінформували, що загалом уже складено майже 20 тис. адмінпротоколів щодо порушення правил карантину, судами накладено штрафів на 7,7 млн гривень.

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Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу — 829.