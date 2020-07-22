Кабмін планує продовжити адаптивний карантин до 31 серпня

Кабінет міністрів планує продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 22 липня, відкриваючи засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що рішенням уряду 22 липня буде удосконалено принципи адаптивного карантину, що також дозволить зменшити навантаження на лікарні та лікарів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин на місяць, а 22 червня його продовжили до 31 липня.

Адаптивний карантин - це період, під час якого знімається більшість обмежень, але в областях з високим рівнем захворюваності залишається карантин або вводяться жорсткі протиепідеміологічні заходи. В Україні є області з вищим рівнем захворюваності на коронавірус, ніж в інших регіонах. Тому карантин не послаблюють всюди однаково.

Регіональні комісії ТЕБ і НС можуть локально посилювати протиепідемічні обмеження у разі виявлення спалахів захворювання або ж послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні.

В Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172 людини.