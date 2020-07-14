Повторне "відключення" економіки може призвести до катастрофічних наслідків - Рожкова

Україні доведеться навчитися жити з коронавірусом, повторної зупинки економіки не має бути.

Про це заявила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я розумію всю серйозність цієї пандемії, коли вона вже по всьому світу, але є економічні процеси, які дуже небезпечно зупиняти. Це як зупинити доменну піч, то її вже запустити не можна. Все, треба будувати нову. Так і економіка. Напевно, вона до якоїсь миті могла постояти в тому вигляді, в якому у нас був тотальний карантин, а потім - все. І ми бачимо це на прикладах інших країн: треба її назад запускати, інакше будуть катастрофічні наслідки", - сказала Рожкова.

На її думку, в Україні більше не слід допускати такого обмеження активності, як це було в березні-квітні.

"Але, на мою думку (і це роблять зараз інші країни, у яких знову виникають сплески), нам доведеться просто жити й адаптуватися до цього вірусу, набувати імунітету, користуватися вакцинами, але при цьому працювати, тому що ми не можемо сісти всі по домівках. Такого обмеження активності, яке було у нас, не має більше бути. <...> Так, напевно, кінотеатри повноцінно не запрацюють, не буде глобального туризму і, напевно, не будуть заповнені готелі, та однак економіку не можна виключити", - наголосила в.о. голови НБУ.

За словами Рожкової, в Україні спочатку прогнозували спад економіки на 5%, але Міжнародний валютний фонд був більш песимістичний і прогнозував 8,2%.

"Наш прогноз квітневий, наступний перегляд буде в липні. У квітні ще не було ні у кого розуміння, так, як тільки в березні оголосили карантин, він потім ще уточнювався, що кому заборонено... Безумовно, ми будемо переглядати прогноз", - зазначила керівник НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня 2020 року подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

У свою чергу в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на принципах незалежності та професіоналізму, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

Рожкова тимчасово, до призначення нового керівника, виконує обов'язки голови НБУ.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня.