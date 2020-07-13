Рожкова: Для команди НБУ запуск "друкарського верстата"- це "червона лінія"

Виконуюча обов'язки голови Національного банку Катерина Рожкова спростувала можливість запуску "друкарського верстата" нинішньою командою НБУ.

Про це вона сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Для команди НБУ запуск "друкарського верстата"- це одна з" червоних ліній ", яку ми ніколи не будемо готові перейти. Це суперечить всьому, що ми робили до цього протягом шести років. Наше завдання - захистити громадян від знецінення їх заощаджень, а не наразити їх на інфляційний податок", - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що емісія гривні відбувається постійно, коли викуповується валюта на ринку (тільки за минулий рік ця сума становила еквівалент 8 млрд дол. США). Однак ці операції є ринковими і не приносять економіці шкоди.

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Керівник НБУ вказала на непослідовність народних депутатів, які звинувачують Нацбанк в створенні "піраміди" облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

"Депутати суперечать самі собі. Адже парламент проголосував за новий бюджет. В ньому передбачено розширення дефіциту, який покривається за рахунок нових запозичень. Тобто, по суті депутати дозволили Мінфіну нові запозичення, в тому числі шляхом випуску держоблігацій. А тепер за це критикують" , - сказала вона.

Рожкова підкреслила, що завдяки низькій інфляції і низькій обліковій ставці, Мінфін позичає за ціною від 7% до 10% річних.

"Це рекордно низькі для нашої країни ставки. І тут же вони говорять:" ні, це все неправильно "," це піраміда ОВДП "," а ви чому не берете участі в ній "," а хто в ній бере участь? "," а хто розміщує? "," навіщо розміщує? ". Це виглядає погано, якщо чесно. І прикро", - вважає глава НБУ.

Рожкова заявила про принципову неможливість дешевих бюджетних позик в разі запуску "друкарського верстата".

"Запустіть друкарський верстат" і "нехай Мінфін позичає дешевше" - це дві історії, що суперечать одна одній. Не може ж бути, щоб була висока інфляція і низькі ставки. Цього не буде ніколи ", - акцентувала керівник НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, глава Нацбанку України Яків Смолій 1 липня 2020 року подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

У свою чергу, в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на принципах незалежності та професіоналізму, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.

Рожкова тимчасово, до призначення нового глави, виконує обов'язки голови НБУ.

Станом на 10 липня Президент Володимир Зеленський офіційно ще не вніс у Верховну Раду кандидатуру на посаду голови Нацбанку.