Голова Нацбанку подав Президенту заяву про відставку

Голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Сьогодні голова Національного банку України Яків Смолій написав та подав Президенту України заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за словами Смолія, протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

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"Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - наголосив Смолій.

Фото: НБУ