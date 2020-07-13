Зеленському доповіли про перші результати програми подолання коронакризи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів Президенту Володимиру Зеленському про перші результати реалізації програми стимулювання економіки України для подолання наслідків COVID-19, що дають підстави очікувати поступового відновлення економічного розвитку.

Про це йшлося під час наради Президента з представниками Кабінету міністрів, повідомляє пресслужба глави держави.

«У сьогоднішньому порядку денному найгостріше, на мій погляд, – це оцінка результатів урядової програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії. Нам конче треба оживити економіку», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що Прем’єр-міністр розповів про розроблену та схвалену урядом трирічну державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантинними заходами. Він нагадав, що на час карантину українська влада ухвалила комплекс рішень з підтримки різних верств населення, зокрема щодо зниження адміністративних вимог до ведення бізнесу, розгортання інфраструктурних проєктів, соціального захисту малозабезпечених громадян.

Шмигаль наголосив, що вперше за часи незалежності в Україні відбувається масштабне будівництво доріг.

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Крім того, уряд планує схвалити проєкт постанови, що передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, - з двох до двох з половиною розмірів прожиткового мінімуму.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив: попри зниження ділової активності, є чіткі сигнали про вихід із кризи, про що свідчить зростання надходжень та фінансування видатків з державного бюджету. Зокрема, у травні план доходів держбюджету виконано на 100%, у червні – на 105,5%. Підкреслюється, що це відбулося, зокрема, завдяки ефективній роботі Державної податкової служби. Крім того, планові показники у червні виконала митниця.

Фото: Офіс Президента