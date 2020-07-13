Президент доручив розібратися з несправедливим нарахуванням пенсій родинам загиблих воїнів

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету міністрів розв'язати проблему несправедливого нарахування пенсій родинам військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами наради Президента з представниками Кабінету міністрів.

Зеленський зазначив, що про цю проблему почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей у різних регіонах.

«Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість», – наголосив Президент.

У цьому зв'язку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи розв'язання цієї проблеми.

Фото: Офіс Президента