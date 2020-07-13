Зеленський попросив Раду зняти з розгляду законопроєкти про вибори та "карантинні" зарплати

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради листа з проханням вилучити з порядку денного позачергового засідання в понеділок законопроєкти №3708, №3708-1 щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати та проєкт постанови №3809 щодо призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

Про це сказав перший заступник Голови ВР, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук під час позачергового засідання Верховної Ради в понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент направив до Верховної Ради листа з тим, щоб у сьогоднішньому порядку денному прибрати проєкт №3809 та 3708, 3708-1. Прошу врахувати це при розгляді питань порядку денного", - сказав Стефанчук.

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Проєкт постанови №3809 передбачає призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Законопроєкт №3708 пропонує скасувати "карантинні" обмеження в зарплатах суддям, прокурорам, депутатам та держслужбовцям.