Прем’єр пояснив заборону ресторанам і нічним клубам працювати після 23-ї

Причиною обмеження роботи ресторанів та нічних клубів до 23-ї години є ймовірне масове скупчення людей після цього часу, що може сприяти поширенню коронавірусу.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі розуміють і знають, що ми перебуваємо в умовах світової пандемії, і ті заходи, які запроваджували, від жорстких обмежень по всій країні до адаптивного карантину, сьогодні вимагають від нас певних дій і рішень... Були прийняті рішення про часове обмеження роботи закладів харчування, нічних клубів 23-ю годиною. Тому що до цього абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу, ми робили дослідження, відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що після цієї заборони спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу.

Шмигаль закликав бізнес із розумінням ставитись до обмежувальних заходів, щоб не доводилось повертатися до жорсткіших обмежень.

Як повідомлялося, в Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00 і до 7:00 год.

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.