Ресторанам і нічним клубам заборонили працювати після 23.00 по всій країні - Степанов

В Україні діє заборона на роботу закладів харчування та нічних клубів після 23:00.

Про це на брифінгу в четвер, 16 липня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На засіданні уряду було прийнято рішення, що це рішення стосувалося того, що заклади, такі як нічні клуби або заклади харчування, у них є відповідні обмеження по часу роботи. Тобто, ці обмеження з 23 до 7 години. У цей час вони не можуть працювати", - заявив Степанов.

Він зазначив, що відповідне рішення уряду поширюється на територію всієї країни.

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Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.