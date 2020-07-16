В Україні за добу зареєстрували 848 випадків коронавірусу
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Укрінформ
Станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу - 848.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Зафіксовано 18 нових летальних випадків. Одужали 800 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 445 летальних випадків, 28 931 людина одужала.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 197, Києві - 116, Рівненській області - 70.